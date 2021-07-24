التربية البرلمانية توجه رسالة إلى لجنة الصحة والسلامة بشأن الامتحانات

وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب الأزمة الوبائية الحالية التي يشهدها البلاد ودخول الموجة الثالثة للفيروس اللعين وحفاظاً على ابناءنا الطلبة لمرحلة الثالث متوسط احتساب درجة نصف السنة لانهاء العام الدراسي بدلاً من الامتحان الحضوري فانه الخيار الافضل للحفاظ على ارواح الهيئات التعليمية والطلبة واولياء امورهم".وحمل اللهيبي، مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية "مسؤولية حماية ارواح الطلبة والعراقيين".