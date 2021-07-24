حريق بمستشفى في ميسان والدفاع المدني يعلن السيطرة عليه

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن السيطرة على حريق بمستشفى في محافظة ميسان.



وقالت المديرية في بيان مقتضب إنه "تمت السيطرة على حريق اندلع بلوحة التحكم الكهربائية في مستشفى الصدر قسم الطب العدلي في ميسان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.