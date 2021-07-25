مقتل عامل مولدة باكستاني في كربلاء

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بمقتل مشغل مولدة باكستاني في محافظة كربلاء.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "مشغل مولدة باكستاني قتل في محافظة كربلاء من قبل احد اهالي المنطقة".



وأضاف المصدر، أن "قتل الباكستاني جاء على إثر عمل المولدة".

