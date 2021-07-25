بالوثيقة.. محافظة عراقية تقرر تمديد تقليص ساعات الدوام الرسمي

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الاحد، تمديد تقليص ساعات الدوام الرسمي.

وبحسب وثيقة صادرة من محافظ ميسان علي دواي حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر تمديد ساعات العمل لغاية (الواحدة ظهرا) ولغاية الخميس الموافق 29/7/2021.