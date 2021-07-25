الصحة تصدر توضيحاً بشأن حريق مستشفى الشهيد فيروز

اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن حريق اندلع في مستشفى الشهيد فيروز.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحريق الذي حدث في مستشفى الشهيد فيروز بقضاء الحي في واسط، هو حريق بسيط في مخزن صغير تابع لصالة العمليات وتم إخماده من قبل كادر المستشفى وحضور الدفاع المدني".

واضاف البيان، انه "لا توجد اي أضرار بشرية وإنما مادية بسيطة"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر ان وجد".

وذكر ان "المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين ولا يوجد اي توقف في عملها".