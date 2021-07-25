التعليم العالي تحدد موعد تخرج طلبة العام الدراسي الحالي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، 19 أيلول موعد تخرج طلبة العام الدراسي 2021/2020 من الدور الأول.



وقالت الوزارة في بيان، إنه "عملا بالخطة الدراسية وأهدافها المعتمدة وإطارها الزمني لدى الجامعات العراقية في استكمال متطلبات العام الدراسي الحالي ومعالجة المتغيرات واستقبال الموسم الدراسي الجديد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخ التاسع عشر من أيلول المقبل موعدا رسميا لتخرج الطلبة الناجحين من الدور الأول للعام الدراسي 2021/2020".

وأضافت التعليم العالي أنها "ثبتت الرابع عشر من تشرين الأول المقبل موعدا لتخرج الناجحين من الدور الثاني".