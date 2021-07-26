بالوثيقة.. محافظة عراقية تقرر تقليص ساعات الدوام

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الاثنين، تقليص الدوام الرسمي بسبب موجة الحر.

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، "قرر محافظة كركوك راكان الجبوري تقليص الدوام الرسمي لغاية الواحدة ظهرا اعتبارا من اليوم ولغاية 5 آب 2021".

