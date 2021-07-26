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قائد عمليات الكرخ يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا
محليات
2021-07-26 | 08:15
918 مشاهدة
تلقى قائد عمليات الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي، اليوم الاثنين، الجرعة الاولى من لقاح كورونا.
وحث عريبي، القوات الامنية على أخذ اللقاح حفاظا على سلامتهم، داعيا اياهم الى المسارعة وعدم التهاون بصحتهم.
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قائد عمليات الكرخ يتلقى لقاح كورونا
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