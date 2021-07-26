الإعلام الرقمي: تسريبات كلوب هاوس اقتصرت على ارقام هواتف مجهولة

واوضح المركز في بيان، أن "البيانات المعروضة للبيع على احد مواقع الـ Dark Web تحتوي على ارقام هواتف المشتركين في تطبيق كلوب هاوس وأرقام الأشخاص في جهات اتصال مستخدمي التطبيق، وان لم يستخدموا التطبيق بحسب ادعاء مصدر التسريب".وأضاف أن "العينة التي تم الاطلاع عليها حول التسريب، لم تتضمن اي معلومة باستثناء رقم الهاتف، اذ لم يتضمن تفاصيل كالاسم او المكان او مستندات اخرى، فالبيانات المسربة مجرد مجموعة ارقام هواتف لاتُعرف عائديتها".وتحدثت تقارير صحفية مؤخرا عن تسريب بيانات مستخدمي كلوب هاوس، عُرض خلالها 3.8 مليار رقم هاتف على احد مواقع الدارك ويب.