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أمانة بغداد تمنع ظاهرة أثرت سلباً على المشهد الحضري للعاصمة

محليات

2021-07-26 | 11:53
أمانة بغداد تمنع ظاهرة أثرت سلباً على المشهد الحضري للعاصمة
6,580 مشاهدة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، التنسيق مع مكتب السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة وقيادة عمليات بغداد لمنع دخول المواشي الى داخل المدن ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد.

وذكر بيان للامانة ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد المعمار علاء معن وجه كتاباً لمكتب السكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة للتنسيق مع قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية الماسكة للارض في المدن الواقعة ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد لغرض منع دخول المواشي ومصادرتها واحالة اصحابها للمحاكم المختصة في حال مخالفتهم وبالتعاون مع الدوائر البلدية التابعة للامانة".

واضاف ان "هذا التوجيه يرمي الحفاظ على مشهد العاصمة الحضاري و القضاء على ظاهرة رعي المواشي التي تسبب اضراراً بيئية الى جانب مشهدها المسيء".
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