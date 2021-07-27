شاب يبتز فتاة من الأنبار بصورها والشرطة المجتمعية تتخدل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "إحدى مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بمحافظة الانبار تمكنت من إيقاف حالة ابتزاز تعرضت لها إحدى الفتيات في المحافظة من قبل أحد الأشخاص، والذي ساومها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل المال والرضوخ لرغباته الدنيئة".وأضافت أن "المفرزة استطاعت من تحديد هوية ومكان المبتز وواجهته بأدلة الإدانة واتخذت بحقه الاجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".