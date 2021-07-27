82 جامعة وكلية عراقية في التصنيف العالمي (Webometrics)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "نتائج تصنيف الويب ماتريكس العالمي سجلت حضور وتنافس اثنتين وثمانين جامعة عراقية حكومية وأهلية ضمن نسخة النصف الثاني من العام 2021".وحسب موقع (http://www.webometrics.info/en/Asia/Iraq) فإن نتائج نسخة تموز لعام 2021 قد أظهرت زيادة في عدد الجامعات والكليات العراقية في التصنيف العالمي حيث بلغت اثنتين وثمانين جامعة وكلية حكومية وأهلية بالقياس الى نسخة كانون الثاني عام 2021 التي ضمت 79 جامعة وكلية.وبحسب البيان "حصدت جامعة بغداد المرتبة الأولى بين الجامعات العراقية الحكومية والأهلية بتسلسل (١٨٣٨) عالمياً والجامعة المستنصرية في المرتبة الثانية محلياً بتسلسل (٢٦٥٦) عالمياً وجاءت جامعة الكوفة بالمرتبة الثالثة محلياً بتسلسل (٢٨١٤) عالمياً".يذكر أن تصنيف الويب ماتريكس التابع للمركز الأعلى للبحث العلمي في اسبانيا يصدر في كل نصف سنة ويعتمد على المؤشرات التي تقيس الحضور الافتراضي للجامعات عن طريق مواقعها وتأشير نسبة الوضوح (50%) والشفافية (10%) وقوة وتميز البحوث (40%).