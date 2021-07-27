واسط تدق ناقوس الخطر: اصابات كورونا وصلت الى اعلى معدل لها في المحافظة

وقال المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نود أن نخبركم أن وضع الاصابات وصل لمرحلة الخطر الحقيقي حيث عدد الاصابات اليوم وصلت لأكثر من 950 أصابة في اعلى معدلات من بدء الوباء الى الان في محافظتنا".وأضاف المحافظ، ان "كثير من المصابين في المستشفيات في حالات حرجة وهناك أعداد كبيرة لا تتسع المستشفيات لها".وتابع، "أكرر ندائي ورجائي لكم جميعاً أن تلتزموا ولو بالحد الادنى من حماية أنفسكم من الموت من خلال أرتداء الكمامة وعدم الحضور في مجالس العزاء وغيرها من الفعاليات التي تُزيد من أنتقال الوباء".