واسط تدق ناقوس الخطر: اصابات كورونا وصلت الى اعلى معدل لها في المحافظة

حذر محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، من خطورة جائحة كورونا في المحافظة، مبينا ان الاصابات لامست الـ1000 حالة خلال يوم واحد.
وقال المياحي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نود أن نخبركم أن وضع الاصابات وصل لمرحلة الخطر الحقيقي حيث عدد الاصابات اليوم وصلت لأكثر من 950 أصابة في اعلى معدلات من بدء الوباء الى الان في محافظتنا".
وأضاف المحافظ، ان "كثير من المصابين في المستشفيات في حالات حرجة وهناك أعداد كبيرة لا تتسع المستشفيات لها".
وتابع، "أكرر ندائي ورجائي لكم جميعاً أن تلتزموا ولو بالحد الادنى من حماية أنفسكم من الموت من خلال أرتداء الكمامة وعدم الحضور في مجالس العزاء وغيرها من الفعاليات التي تُزيد من أنتقال الوباء".
واشار المياحي الى، ان "اللقاح اللقاح اللقاح هو الحل الوحيد لحمايتكم من خطر الوباء ونعمل الان مع وزارة الصحة لتزويد صحة واسط بكميات اضافية من جرعات اللقاح حتى نستطيع فتح منافذ تلقيح في مناطق متعددة وتخفيف الازدحامات على مراكز التلقيح الحالية".
ولفت الى، ان "اخوانكم في الصحة يحتاجون تشجيعكم والصبر عليهم من اجل توفير اللقاح بشكل اكبر وتقليل الزخم الحاصل الان".