التربية النيابية تتحدث عن مصير امتحانات الثالث المتوسط  

وقال عضو اللجنة النائب رعد حسين المكصوصي، في حديث للسومرية نيوز، إن "اللجنة وقبل ايام ارسلت بشكل رسمي كتابا الى وزارة التربية متضمنا عدة مقترحات من بينها اعتماد درجة نصف السنة لطلبة الثالث متوسط كدرجة نهائية، على اعتبار اننا امام خيارين احدهما الحفاظ على رصانة الشهادة او المحافظة على سلامة وارواح أبنائنا الطلبة وفي هذه الحالة فإن حياة الطلبة هي الأهم لدينا"، مبينا ان "القرار النهائي بعد رفع المقترحات يعود الى وزارة التربية وهيئة الرأي فيها".واضاف المكصوصي، ان "المقترحات ما زالت قيد الدراسة حتى الآن في الوزارة، على اعتبار ان هنالك تأجيل سابق للامتحانات الى الاول من آب المقبل"، لافتا الى انه "خلال اليومين المقبلين سيكون هناك قرار نهائي لحسم الأمر بشكل نهائي، بعد ان عملت اللجنة ما عليها من اجراء من خلال تقديم المقترحات التي تراها ملائمة للوضع الراهن الى الوزارة".وأكد انه "وفق المعطيات المتوفرة لدينا على الأرض نتيجة للأوضاع الحالية من ارتفاع درجات الحرارة و الزيادة غير المسبوقة في إصابات جائحة كورونا، نتوقع ان يتم التعامل بايجابية مع المقترحات وبحسب معطيات الأهم والمهم".وبشان موعد امتحانات الصف السادس الاعدادي، في ظل الأوضاع الحالية، اشار الى ان حسم الموعد بشكل نهائي هو امر سابق لاوانه بانتظار مستجدات الأوضاع المتغيرة دائما وسيتم اتخاذ القرار في هذا الشأن قبل موعد الامتحانات بأيام قليلة بحسب المعطيات الفعلية على الأرض".