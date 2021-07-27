خلية الازمة في الانبار تحسم الجدل بشأن إعادة فرض حظر التجوال

ناقشت خلية الازمة في محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، الواقع الصحي وتداعيات ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الخلية اجتمعت برئاسة محافظ الانبار علي فرحان الدليمي وحضور مدير عام دائرة صحة المحافظة الدكتور خضير خلف شلال ورؤساء الوحدات الادارية لمناقشة تداعيات ازمة كورونا".

واضاف البيان، ان "الاجتماع ناقش الواقع الصحي وتداعيات ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا وواقع الابنية الصحية ومنها مستشفى الرمادي".

وبحسب البيان، أوصت اللجنة "بعدم فرض حظر التجوال في الوقت الحاضر وحث المواطنين في الانبار بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتوفير كل ماتحتاجه المراكز الصحية لتقديم الخدمة اللازمة لمصابي كورونا".