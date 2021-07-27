مجلس الوزراء يخصص مبالغ لتهيئة مستلزمات مرض إنفلونزا الطيور

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص وزارة المالية مبلغ 2.1 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الزراعة/دائرة البيطرة لتهيئة الحاجات والمستلزمات واللقاحات الخاصة بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8)".وبينت، أن "القرار يهدف لاحتواء المرض وحماية مشروعات الدواجن في العراق، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2021".