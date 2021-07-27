المنافذ الحدودية تعيد 5 ارساليات إلى إيران والأردن

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "منفذ الشيب أعاد إرسالية عجلتين للجانب الأيراني الاولى تحمل مواد غذائية (الجبن / الحليب السائل)، والثانية تحمل مادة (المرمر) وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية".وأشار البيان إلى أن "منفذ طريبيل أعاد إرسالية عجلة للجانب الأردني تحمل كتب ومناهج دراسية وذلك لعدم وجود موافقات رسمية بدخولها".في السياق، أعاد منفذ زرباطية عجلتين للجانب الأيراني محملة بمادة البلاستك واركيلة وذلك لعدم اكتمال الاوراق الرسمية، وفق البيان.