المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الخميس المقبل

قررت محافظات عراقية عدة، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل.





كما قررت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل، لذات السبب. وأعلن محافظ النجف لؤي الياسري، تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة حلول عيد الغدير، باسثناء الجامعات لغرض اداء الامتحانات وكافة المصارف في المركز والاقضية والنواحي من اجل صرف رواتب الدوائر والالتزامات الاخرى.كما قررت محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل، لذات السبب.

وقررت كذلك محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل بمناسبة عيد الغدير أيضاً.



وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.