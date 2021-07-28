محافظ النجف يعلن عن الخطة الامنية والخدمية الخاصة بعيد الغدير

وقال الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخطة الامنية ستشمل مشاركة 23000 عنصرا من القوات المسلحة ستؤمن طرق المحافظة والبادية والشوارع المؤدية الى المدينة القديمة اما الخطة الخدمية ستشترك فيها جميع الدوائر الخدمية والساندة لها والعتبة العلوية المقدسة".وبينّ المحافظ ان "الخطة الامنية سيشترك في تطبيقها الجيش العراقي والقوة الجوية ومختلف الاجهزة الامنية وفرقة الامام علي القتالية حيث قُسمت المهام المناطة بكل قوة لحفظ المحافظة وطرقها والبادية وتأمين قوافل الزائرين خلال احياء مراسم زيارة امير المؤمنين عليه السلام".واكد الياسري، ان "هناك خطة خاصة ستنفذ لتقليل الزخم المروري وتحديد اماكن وقوف المركبات من جميع محاور المحافظة وتأمين المركبات لايصال الزائرين للمدينة القديمة".واضاف المحافظ ان "الخطة الخدمية تشمل مشاركة دوائر البلدية والبلديات في المركز والاقضية والنواحي اضافة الى مشاركة دوائر الماء والمجاري والكهرباء ودائرة الصحة التي ستتكفل بنشر المفارز الصحية في مناطق محددة في المحافظة لمتابعة تطبيق الضوابط الصحية وارشاد الزائرين وتوعيتهم اضافة الى تأمين الخدمة للحالات الحرجة اضافة الى المشاركة المهمة للعتبة العلوية المقدسة والمواكب الحسينية".واشار الى ان "الحكومة المحلية وجهت جميع المؤسسات الحكومية على التعاون فيما بينها لانجاح الخطتين الامنيتي والخدمية".وطالب المحافظ المواطنين والمواكب الحسينية "الالتزام بالضوابط الصحية والتوجيهات والارشادات اللازم تطبيقها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا".