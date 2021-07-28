المنافذ الحدودية: إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 15 مليون دينار

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "منفذ مندلي الحدودي تمكن من ضبط ( 4 ) عجلات براد خارج الحرم الكمركي محملة بمواد غذائية ألبان (حليب, قشطة, اجبان) متنوعة".واضافت انه "تمت الإحالة لوجود تلاعب في عدد الكميات المذكورة في التصريحة الكمركية ما سبب هدر بالمال العام بأكثر من (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي".واشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".