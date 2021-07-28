بالصور.. انتشال جثة عاملين نتيجة انهيار سقف منزل وسط بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاربعاء، عن انتشال جثة عاملين نتيجة انهيار سقف منزل وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرقها انتشلت جثة عاملين من تحت الركام بعد انهيار سقف منزل قيد الانشاء في منطقة كرادة مريم وسط بغداد .

واضاف البيان، أن "فريق البحث والانقاذ الدولي التابع لها زج بمعدات الانقاذ الثقيلة من اجل رفع كتل السقف الكونكريتية وبذلت جهوداً كبيرة حتى وصلت الى جثث الضحايا وأخرجتهم وأمنت نقلهم وتسليمهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".

وعزت مديرية الدفاع المدني سبب الحادث إلى الاحمال الزائدة التي ادت لانهيار سقف المنزل بالكامل فوق رؤوس الضحايا من العمال".