التعليم تعلن موعد تعديل الترشيح وتقديم خريجي السنة الدراسية السابقة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،اليوم الاربعاء، موعد تعديل الترشيح وتقديم خريجي السنة الدراسية السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها "حددت تاريخ 2021/8/15 موعدا لإطلاق وفتح الاستمارة الإلكترونية لتقديم الطلبة الراغبين الى قنوات تعديل الترشيح (العامة، ذوي الشهداء، النخبة) للمقبولين في للسنة الدراسية 2021/2020".

وأضاف البيان، أن "الاستمارة الالكترونية للطلبة الذين لم يقدموا ضمن قناتي (القبول المركزي، ذوي الشهداء) من خريجي السنة الدراسية السابقة 2020/2019 " ،مشيرة الى أنه "بشرط عدم التحاقهم بالتعليم الموازي أو المسائي أو الأهلي أو كليات الوقفين".