عطلة عيد الغدير.. ما هي المحافظات التي ستعطل الدوام غداً؟

انضمت محافظة جديدة لقائمة المحافظات التي اعلنت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

واعلنت محافظة البصرة عن "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس" مؤكدة ان "ذلك يأتي بمناسبة عيد الغدير الاغر".



وانضمت البصرة الى كل من النجف وكربلاء وميسان وذي قار وديالى قبل ان تعلن الديوانية ايضا تعطيل الدوام.

وعيد الغدير الذي يوافق الثامن عشر من شهر ذي الحجة، يحتفل به الملايين من المسلمين ويعتبرونه اليوم الذي أوصى فيه النبي محمد (ص) بالإمام علي (ع) خليفة من بعده بعد إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، والوصية جرت في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.