بالفيديو.. رئيس أطباء مستشفى دار السلام يفند مزاعم عدم توفر الأوكسجين الطبي

وقال محمود في مقطع مصور، ورد لـ السومرية نيوز، إن "أحد الأشخاص نشر عبر موقع فيسبوك، مزاعم تتعلق بعدم توفر مادة الأوكسجين الطبي في المستشفى وتسجيل وفيات نتيجة ذلك الأمر، مبيناً أن تلك المزاعم كاذبة تماماً وهدفها هو الارهاب الاعلامي".وبين، أن "ذلك الشخص أراد دخول عدة مرافقين معه إلى المستشفى، الامر الذي رفضه المدير بناءً على توجيهات وزارة الصحة بعد الحرائق الأخيرة، وهذا هو السبب الذي دفعه لبث الشائعات"، مؤكداً أن "المستشفى متوفرة فيها مادة الاوكسجين".

وكان مدير المستشفى الدكتور رسول مهدي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، جاهزية المسشتفى لاستقبال المرضى وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم.

فيما نفى المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، الانباء التي تحدثت عن عدم توفر قناني الاوكسجين في مستشفى دار السلام الخاصة بعزل مصابي كورونا في العاصمة بغداد.

وقال البدر في تصريح لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة لانباء عدم توفر قناني الاوكسجين في مستشفى دار السلام في معرض بغداد الدولي".

واضاف ان "قناني الاوكسجين في المستشفى متوفرة بشكل طبيعي وتغطي الحاجة الفعلية للمصابين".