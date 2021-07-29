طقس العراق للايام الاربعة المقبلة.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة".وأضافت أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً ،ودرجات الحرارة مقاربة للايام التي تسبقها ، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة الى معتدلة".واشارت الهيأة إلى ان "درجات الحرارة ليوم الاحد سترتفع قليلاً وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة".وتابعت، ان " طقس يوم الاثنين سيكون صحو ودرجات الحرارة مقاربة لليوم الذي يسبقة فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".