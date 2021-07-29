داخلية كردستان بشأن ازمة كورونا: اما الإلتزام أواعادة حظر التجوال

خير وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، ريبر أحمد، ‏اليوم الخميس، المواطنين في الاقليم بين الالتزام بالاجراءات الوقائية أو إعادة فرض حظر التجوال.‏

وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، إن "مؤشر الإصابات بدأ يأخذ منحى خطيرا جداً لذا نرجو منكم ‏الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية"، مؤكداً ان "أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا يُعد ‏عاملا رئيسيا للحد من تزايد الإصابات إضافة إلى ارتداء الأقنعة، مع مراعاة التباعد بمسافة لا تقل ‏عن المتر ونصف المتر".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم أدت ما عليها فيما يتعلق بكورونا ولأجل استمرار العمل والمعيشة ‏والكسب على المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية، ومساعدة وزارة الداخلية واللجنة العليا، ووزارة ‏الصحة في هذا المجال".

وأوضح، أن "الالتزام بالتعليمات في غضون الأسابيع المقبلة سيفضي إلى تجاوز هذه الموجة من ‏الفيروس، ونحن متيقنون من ذلك".