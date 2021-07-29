داخلية كردستان بشأن ازمة كورونا: اما الإلتزام أواعادة حظر التجوال

خير وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الخميس، المواطنين في الاقليم بين الالتزام بالاجراءات الوقائية أو إعادة فرض حظر التجوال.
وقال أحمد، في مؤتمر صحفي، إن "مؤشر الإصابات بدأ يأخذ منحى خطيرا جداً لذا نرجو منكم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتدابير الوقائية"، مؤكداً ان "أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا يُعد عاملا رئيسيا للحد من تزايد الإصابات إضافة إلى ارتداء الأقنعة، مع مراعاة التباعد بمسافة لا تقل عن المتر ونصف المتر".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم أدت ما عليها فيما يتعلق بكورونا ولأجل استمرار العمل والمعيشة والكسب على المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية، ومساعدة وزارة الداخلية واللجنة العليا، ووزارة الصحة في هذا المجال".
وأوضح، أن "الالتزام بالتعليمات في غضون الأسابيع المقبلة سيفضي إلى تجاوز هذه الموجة من الفيروس، ونحن متيقنون من ذلك".