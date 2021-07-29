محافظ النجف يعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ النجف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الياسري قدم شكره وتقديره لجميع أفراد القوات الأمنية ضباطاً ومنتسبين وكذلك جميع الدوائر الأمنية والخدمية والصحية والعتبة العلوية المقدسة وفرقة الإمام علي القتالية الأبطال وكافة القوات الأمنية والفرق الطوعية الساندة والمواكب الحسينية خدام الإمام الحسين - عليه السلام - وجميع الاعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية الناقلة وأبناء النجف الذين قدموا الخدمة لجموع الزائرين الكرام".