تصديق اعترافات متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المتهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لابتزاز مدراء الدوائر والمسؤولين في المحافظة لدفعهم على تعيين أشخاص والحصول على مشاريع ومقاولات"، لافتا الى أن "المتهم كان يهدد المسؤولين باحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد في حال عدم تنفيذ طلباته".وأضاف انه "تم توقيف المتهم وفق القرار 160 لسنة 1983".