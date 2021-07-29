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السومرية نيوز تنشر صورا خاصة بإحياء عيد الغدير في مرقد الامام علي (ع)
محليات
2021-07-29 | 07:50
المصدر:
السومرية نيوز
2,116 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز صورا حصرية بزيارة مرقد الامام علي (عليه السلام) بمناسبة عيد الغدير في محافظة النجف الاشرف.
»
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النجف الاشرف
مرقد الامام علي
عيد الغدير
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