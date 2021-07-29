أمين بغداد يعلن عن خطة جديدة لادارة قطاع النظافة

وذكر بيان للامانة إن "امين بغداد المعمار علاء معن يعلن عن المباشرة بخطة جديدة لادارة قطاع النظافة في العاصمة واستنفار الجهد الخدمي على مدار ٢٤ ساعة يومياً"، مضيفاً أن معن "وجه بتشغيل (٤) نوبات عمل لادارة قطاع النظافة يومياً وتقسيم الرقعة الجغرافية لكل دائرة بلدية لعدة قواطع يتولى مدير قسم ادارة كل منها وتحميله مسؤولية النظافة والمسائلة الادارية بالكامل".واضاف أن "امين بغداد وجه ايضاً باعادة النظر بالخطط السابقة لادارة قطاع النظافة واعداد دراسة لزيادة المبالغ المخصصة لرفع النفايات يتم بعدها تقييم اداء الدوائر ومدى نجاحها في ادارة قطاع النظافة"، مشيراً الى أن "امين بغداد اكد على ضرورة تفعيل العمل بمعامل فرز وتدوير النفايات والتنسيق مع الجهات الاخرى لتنفيذها".