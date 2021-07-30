مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي وزارة الدفاع

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، المباشرة باطلاق رواتب منتسبي وزارة الدفاع.

وذكر المصرف في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "قد تمت المباشرة بتوزيع رواتب منتسبي وزارة الدفاع"، مشيرا الى ان "الدفع سيكون عن طريق بطاقات الماستر كارد".