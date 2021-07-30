الحلبوسي يعلن موعد اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى

اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، موعد اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى.

وقال الحلبوسي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز اصدره مكتبه الاعلامي، ان " جميع الرواتب المدخرة لموظفي الدولة في نينوى ستطلق في الأسبوع المقبل".

