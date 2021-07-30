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الحلبوسي يعلن موعد اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى
محليات
2021-07-30 | 06:45
1,409 مشاهدة
اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، موعد اطلاق الرواتب المدخرة لموظفي نينوى.
وقال الحلبوسي في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز اصدره مكتبه الاعلامي، ان " جميع الرواتب المدخرة لموظفي الدولة في نينوى ستطلق في الأسبوع المقبل".
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رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي
الرواتب المدخرة لموظفي نينوى
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