بالصور.. استهداف إرهابي جديد يطال خط كهرباء ديالى - شرق بغداد

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (( ديالى - شرق بغداد رقم /١ ٤٠٠ ك.ف )) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى تعرض الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وانحناء البرج المرقم (٤٨) في منطقة الهاشميات بمحافظة ديالى".وأشارت إلى "توجه الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لاجراء الكشف الحراري العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض البرج رقم ٤٨ الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي ( قطع ارجل عدد ٢ ) ادى الى ميلانه".وبينت، أنه "بعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية بغرض اطفاء الخط اضطرارياً لمعالجة ميلان البرج واعادة تشييده ، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".