توضيح من شرطة كربلاء بعد حريق في دائرة عسكرية بالمحافظة

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الحريق حصل في كرفانيين ضمن دائرة استخبارات وأمن كربلاء ضمن تشكيلات وزارة الدفاع وليس من توابع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المحافظة".وبينت أن "الحريق حصل بالقرب من مبنى المصرف الزراعي قرب مبنى المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخماد الحريق من قبل الدفاع المدني ولم يكن هناك أي أضرار بشرية فقط تماس كهربائي بسبب جهاز تبريد (مكيف)".وكان مصدر أمني قد أفاد للسومرية نيوز، ان تماسا كهربائيا تسبب في حادث حريق داخل كرفانيين في دائرة استخبارات وأمن كربلاء.