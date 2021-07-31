أمانة بغداد تعلن الشروع بإعمار شارع رئيس في مدينة الصدر

وقال أمين بغداد علاء معن في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "الأخ المجاهد الحاج أبو ياسر المحترم ونحن وفي هذه الايام المباركة وفي الوقت الذي يتنادى منتسبو أمانة بغداد بتكثيف جهودهم وتسخيرها من أجل بغداد أبهى وأنظف، يعلو نداؤكم الكريم الى اخوانكم المجاهدين في سرايا السلام للوقوف كالبنيان المرصوص مع اخوانهم في أمانة العاصمة في بناء مدينة الصدر المجاهدة".وأضاف: "واننا إذ نثمن مبادرتكم التطوعية الكريمة التي أفصحتم فيها عن نبل عراقيتكم وعمق وطنيتكم وانتمائكم للشعب، وتتشرف أمانة بغداد بالوقوف مع المجاهدين جنباً الى جنب لإحياء مدينة الفقراء والشهداء والمناضلين مدينة الصدر ، وإعادة الحياة لهذه المدينة بتدعيم بنيتها التحتية وإعادة الحياة لشوارعها وقطاعاتها وساحاتها لتكون انموذجاً حضارياً يحتذى به ،وتأمل أمانة بغداد خيراً بوقوف أبناء مدينة الصدر الكرام مع هذه الحملة ودعمها".وأشار معن الى أن "أمانة بغداد ستبدأ من شارع الفلاح الذي ستعاد الحياة الى أرصفته وجزراته الوسطية وإضاءته وتشجيره ليكون علامة فارقة في جسد هذه المدينة الخالدة".وتابع، أن " أمانة بغداد تدعو كافة الوطنيين الى دعم جهود إعادة إعمار شوارع وأحياء بغداد أسوة بالمجاهدين في سرايا السلام الذين استنفروا بقرار وطني من راعي الإصلاح مقتدى الصدر"، متعهداً بـ"جعل مدينة الصدر انموذجاً يحتذى به في الجمال والعمران".