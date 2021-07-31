انقاذ فتاة قاصر من فخ "الاستدراج" والمتاجرة بها في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة الصالحية التابع لقيادة شرطة بغداد تمكنت من إنقاذ فتاة قاصر تبلغ من العمر ١٦ عاما من فخ الاختطاف من خلال استدراجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".واضافت القيادة، ان "الفتاة تم استدراجها من قبل متهم في احدى المحافظات وعدها بالزواج وكان ينوي الاعتداء عليها والمتاجرة بها، ليتم التحفظ على الفتاة والتواصل مع ذويها بعد عرض الموضوع على القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".