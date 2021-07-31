بالفيديو.. سقوط أمطار في مدينة الموصل

شهدت مدينة الموصل، اليوم السبت، سقوط امطار في ساعات الصباح الاولى.

ويظهر مقطع فيديو مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط امطار في ساعات الصباح الاولى على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. الفيديو ادناه:

