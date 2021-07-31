عمل تخريبي جديد يستهدف خطي نقل للطاقة الكهربائية في ديالى

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزارة الكهرباء تواصل اعمال تنفيذ خطتها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل هذه الظروف، الا انها تتفاجأ بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استهداف قدرات وامكانيات الوزارة وانهاك ملاكاتها، والذي يعمد منفذوها ايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة".واكدت الوزارة "تعرض خطي نقل الطاقة الكهربائية (( خانقين - كلار ١٣٢ ك.ف )) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وسقوط البرج المرقم (٧٩) من نوع ( Angle ) في محافظة ديالى".ولفتت الى "توجه الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لاجراء الكشف العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض البرج رقم ٧٩ الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي ( قطع ارجل عدد ٢ ) ادى الى ميلانه"،وتابعت انه "وبعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية لغرض اطفاء الخط اضطرارياً لمعالجة ميلان البرج واعادة تشييده ، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية".