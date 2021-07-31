صحة البصرة تبين حقيقة نفاذ الاوكسجين في مستشفياتها

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تداولت انباء نفاذ الاوكسجين في بعض المستشفيات، مبينة أن تلك الانباء عارية عن الصحة وان المؤسسات الصحية يتوفر فيها الاوكسجين المعبأ بقناني وبكميات كافية لحاجة المؤسسات الصحية".وأشارت إلى أن "معامل الاوكسجين في المستشفيات والتابعة لهيئة الحشد الشعبي والقطاع الخاص مستمرة بالعمل وتزود المؤسسات الصحية بالاوكسجين".وأضافت، أنه "أجرى المدير العام عباس خلف التميمي تفاهمات مع قنصلية الجمهورية الاسلامية في البصرة اسفرت عن السفر الى محافظة خوزستان والاتفاق على تجهيز المؤسسات الصحية بالاوكسجين السائل".