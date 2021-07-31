الحلبوسي يصدر توجيهاً بإعادة تأهيل جامع النبي يونس

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجه ديوان الوقف السني بالمباشرة فوراً في إعادة تأهيل جامع النبي يونس في الموصل بمحافظة نينوى".وفي 27 تموز، وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى الموصل، وأجرى زيارة إلى قيادة عمليات نينوى وعقد اجتماعا مع القيادات الامنية في المحافظة، بعدها زار مبنى محافظة نينوى وعقد اجتماعا مع مدراء الدوائر هناك.و أجرى الحلبوسي عدة جولات في محافظة نينوى، واستمع لشكاوى المواطنين في المحافظة.