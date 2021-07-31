صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "توزيع الحالات الجديدة لإصابات كورونا كان كالأتي:
ابو دشير -------------46
ابو غريب ------------74
الاعلام ----------------48
البياع -----------------38
التاجي ---------------54
الحارثية ---------------29
الحرية --------------49
الدورة--------------- 171
الدولعي---------------24
الرحمانية--------------29
الرصافة ----------------23
السيدية ----------------19
الشالجية ---------------44
الشرطة الخامسة ----------19
الشرطة الرابعة -----------24
الشعلة -------------------32
الصالحية ---------------20
الطارمية----------------- 38
الطوبجي ----------------20
العامرية ----------------31
العطيفية----------------- 35
العلاوي------------------ 26
الغزالية ------------------72
القادسية----------------- 26
الكاظمية----------------- 42
اللطيفية------------------ 30
المحمودية ----------------101
المشاهدة----------------- 23
المكاسب ------------------22
المنصور ------------------46
المواصلات -----------------16
النصر والسلام -------------23
اليرموك ---------------------31
اليوسفية-------------------27
حي الجامعة ----------------36
حي الجهاد ------------------74
حي الخضراء -----------------27
حي العامل -------------------75
حي العدل -------------------44
سبع البور --------------------26
سويب -----------------------27
شارع حيفا --------------------29
ناحية الرشيد ------------------24
سكنة جانب الرصافة------------23