صحة الكرخ تعلن التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة

وقال الحجامي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "توزيع الحالات الجديدة لإصابات كورونا كان كالأتي:ابو دشير -------------46ابو غريب ------------74الاعلام ----------------48البياع -----------------38التاجي ---------------54الحارثية ---------------29الحرية --------------49الدورة--------------- 171الدولعي---------------24الرحمانية--------------29الرصافة ----------------23السيدية ----------------19الشالجية ---------------44الشرطة الخامسة ----------19الشرطة الرابعة -----------24الشعلة -------------------32الصالحية ---------------20الطارمية----------------- 38الطوبجي ----------------20العامرية ----------------31العطيفية----------------- 35العلاوي------------------ 26الغزالية ------------------72القادسية----------------- 26الكاظمية----------------- 42اللطيفية------------------ 30المحمودية ----------------101المشاهدة----------------- 23المكاسب ------------------22المنصور ------------------46المواصلات -----------------16النصر والسلام -------------23اليرموك ---------------------31اليوسفية-------------------27حي الجامعة ----------------36حي الجهاد ------------------74حي الخضراء -----------------27حي العامل -------------------75حي العدل -------------------44سبع البور --------------------26سويب -----------------------27شارع حيفا --------------------29ناحية الرشيد ------------------24سكنة جانب الرصافة------------23