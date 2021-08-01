الصحة تعلن وصول الوجبة الاكبر من لقاح "فايزر"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العراق استقبل اليوم اكبر جرعة من لقاحات "فايزر" المضادة لفيروس كورونا والتي بلغت ٥٧١ الف جرعة".وبينت الوزارة انه "سيتم توزيعها على دوائر الصحة في بغداد وعموم المحافظات".وجددت الوزارة تأكيدها بأن "جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة"هذا وحثت الوزارة المواطنين كافة الى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح عن طريق التسجيل في المنصة الالكترونية او مراجعة المنافذ التلقيحية، اذ ان اللقاحات تعد من اهم اسباب القضاء على الأمراض الانتقالية وايقاف سلسلة انتشارها، فيما دعت المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في التباعد الاجتماعي ولبس الكمام وغسل اليدين بانتظام.