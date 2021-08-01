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نائب: السلة الغذائية تجربة فتية جاءت لإصلاح الخلل في البطاقة التموينية

محليات

2021-08-01 | 07:35
نائب: السلة الغذائية تجربة فتية جاءت لإصلاح الخلل في البطاقة التموينية
2,295 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد

أكد عضو مجلس النواب جمال فاخر، اليوم الاحد، ان تجربة السلة الغذائية هي تجربة فتية وجديدة وجاءت لإصلاح مواطن الخلل في البطاقة التموينية، فيما اشار الى اهمية منح تلك التجربة الفرصة الكافية لاثبات وجودها نظرا لأهميتها وارتباطها بشكل مباشر بقوت المواطن البسيط.

وقال فاخر في حديث للسومرية نيوز، انه "بعد حالة الإخفاق التي تعرضت لها البطاقة التموينية، فقد كان الذهاب الى تجربة فتية جديدة وهي تجربة السلة الغذائية لتكون البديل الذي نسعى ان يكون المعين للطبقات الفقيرة من الشعب العراقي"، مبينا ان "السلة الغذائية هي خطوة مهمة من وزارة التجارة لإيجاد بديل عن البطاقة التموينية وتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الانساني المهم للشعب العراقي".

وأضاف فاخر، ان "تجربة السلة الغذائية هي تجربة جديدة ونطمح ان تكون تجربة ناجحة، رغم ان كل شئ في بداياته يلاقي تحديات كثيرة وبحاجة الى وقت من اجل التثبيت والتقويم لهذه التجربة، من خلال التعاون بين القوى الوطنية والوزارة لتحقيق أفضل النتائج وبما يلبي تطلعات المواطن البسيط"، لافتا الى ان "البطاقة التموينية تعتاش عليها عوائل كثيرة من الشعب العراقي وبعد حالة التخبط فيها جاءت السلة الغذائية لاصلاح الوضع، بالتالي فعلى الحكومة ووزارة التجارة المضي بخطوات جادة وصادقة في هذا الملف وحينها سنكون من الداعمين لهم مع القوى الوطنية في البلد بكل قوة".

واكد على "اهمية المحافظة على التنوع في مفردات السلة الغذائية وتثبيت مواعيد توزيعها، على المواطنين باعتبار أنها جزء أساسي ومهم من قوت العوائل الفقيرة"، مشددا على ان "أي تجربة ناجحة يتم تشجيعها ودعمها ونقف بالضد من الجهات الفاسدة و النشاز التي تريد إفشال تلك التجارب، حيث ان علينا عدم التسرع بالحكم السلبي وانتظار نتائجها وتقييمها وبحال حصول فشل فيها فحينها نستطيع العمل على كشف مواطن الخلل والفشل بغية تقويمها".
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