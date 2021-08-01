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ضبط اختلاس كميات كبيرة من مادة فحص كورونا في بابل

محليات

2021-08-01 | 08:08
ضبط اختلاس كميات كبيرة من مادة فحص كورونا في بابل
2,499 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن ضبط حالة اختلاسٍ لموادَّ تُستخدَمُ في فحص فايروس كورونا، إضافة إلى ضبط مُوظَّفين مُتلبّسين بالرشوة في عددٍ من دوائر بابل.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فريق عمل مكتب تحقيق بابل الذي انتقل إلى مختبر الصحَّة العامَّة في دائرة صحَّة المحـافظة، تمـكَّن من ضبط مُوظَّفـين اثنين من العاملين في المختبر؛ لقيامهما باختلاس (8720 kit) تُستعمَلُ في إجراء فحوصات فايروس كورونا".

وأضافت، أنَّ "الفريق تمكَّن، في عمليَّة ضبطٍ مُنفصلةٍ، من ضبط مُوظَّفٍ في أحد المصارف الحكوميَّة في ناحية الكفل، مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّم الرشوة من أحد المواطنين لقاء قيامه بتسليمه كتاب رفع الحجز عن عجلته في مديريَّـة مرور بغداد".

وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، أشارت الهيئة إلى أنه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في دائرة تنفيذ الصوب الصغير في الحلة؛ لاستحصاله مبالغ جبايةٍ أكثر من المُقرَّر قانوناً، وأسفرت العمليَّة عن ضبط مبالغ الرسوم التي بحوزته والتي كانت أكثر من المبالغ المثبتة في الوصولات المقطوعة".

وأكدت أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في بابل؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّتين (307 و339) من قانون العقوبات".
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