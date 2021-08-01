الإعلام والاتصالات تصدر بياناً بشأن اختيار الضيوف المحاورين في البرامج الإعلامية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، بياناً توضيحياً بشأن المعايير المهنية في اختيار الضيوف المحاورين في البرامج الإعلامية كافة.



في ما يلي نص البيان الذي ورد إلى السومرية نيوز: