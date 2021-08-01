شرطة كربلاء تكشف ملابسات جريمة قتل وتطيح بمرتكبها

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني وفي إطار الواجبات اليومية لتشكيلات ومفاصل قيادة الشرطة، توجهت مفارز قسم شرطة النجدة بعد سماعها إطلاق عيارات نارية في أحدى الأحياء السكنية أثر مشاجرة بين شخصين وتبين إرتكاب حادث قتل لأحد الأشخاص في إحدى الدور السكنية وقد عثر بحوزته مسدس نوع كولمبي".وأضافت، أنه "بعدها وجه مدير قسم شرطة النجدة بالبحث والتحري عن الجاني وتم القبض على المتهم القاتل والذي كان هو جار المجني عليه".وبينت المديرية، أن "سبب الجريمة كان خلافات بين الجارين، مشيرة إلى "ضبط بندقية آلية نوع كلاشينكوف مع ٥ اطلاقات نارية صحبة الجاني وتم تسليمه الى مركز الشرطة المعني لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".