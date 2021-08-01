نائب يشيد بأمين بغداد: العاصمة لم تشهد اعمالاً مكثفة سنوات طويلة

ابدى عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي، الاحد، ترحيبه بقيام أمانة بغداد وضع خطط لادارة واستنفار الجهد الخدمي لقطاع النظافة، معتبراً أن العاصمة لم تشهد اعمالا مكثفة لسنوات طويلة.

وقال الدلفي في بيان، إن "جهود امين علاء معن في وضع خطط جديدة لادارة قطاع النظافة واستنفار الجهد الخدمي على مدار ٢٤ ساعة خطوة ايجابية نأمل ان تنعكس على واقع العاصمة بشوارعها وازقتها ومناطقها كافة".

واضاف "اننا في لجنة الخدمات النيابية مع اي خطوات لتوفير الخدمة الى المواطن مقدمين الدعم لأمين بغداد من اجل لما لمسناه في الجهود المبذولة والعمل بمستوى عال من المسؤولية ومن مواقع متقدمة لاظهار العاصمة في ابهى صورها".

واشاد الدلفي بـ"العاملين في القطاع البلدي والنظافة في العاصمة لما يبذلوه من جهود ولساعات طويلة تحت اشعة الشمس في ظل درجات حرارة مرتفعة"، واصفا اياهم بـ"الجنود المجهولين في الامانة".

وتابع أن "العاصمة ولسنوات كثيرة لم تشهد اعمالا مكثفة على صعيد الجهد البلدي وقطاع النظافة وكافة الاعمال الخدمية واليوم نرى ان هناك توجها جديدا لتعديل الوضع في امانة بغداد الى المسار الصحيح".