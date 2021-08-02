العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الحمداني "عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد لاستعراض الإجراءات المتخذة بخصوص المحضر الموقع خلال زيارة الحمداني إلى سوريا".وبين الحمداني، وفق البيان، أن "الجانب السوري وافق على حضور الاجتماعات المشتركة بين العراق سوريا وتركيا"، مضيفاً أن "موافقة الجانب السوري على حضور الاجتماعات المشتركة تعد تطوراً في مجال التعاون المشترك بملف المياه".وأشار الحمداني إلى أن "الوزارة طلبت من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين"، مبينا أن "الاجتماع أكد على ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتعاون المشترك فيما يخص التدريب والدراسات وتبادل الخبرات".وأكد الحمداني أن "الجانب السوري سيشارك بالمركز البحثي المزمع إنشاؤه في العراق".