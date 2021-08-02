إنقاذ عدد من المواطنين وعمال بنغال من حريق وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع في الطابق الثامن داخل بناية تجارية متخذة كمحلات تجارية لبيع مواد ومستحضرات التجميل ومراكز تجميل ايضاً في منطقة المنصور قرب تقاطع الرواد وسط بغداد".وأشارت المديرية إلى "استخدام فرقها عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل تعجيل السيطرة على الحادث وانقاذ من كان فيها من العمال والمواطنين"، مبينة أنها "تمكنت من خلالها من انقاذ عدد من المواطنين و 5 عمال بنغال الجنسية وباشرت فرق اسعاف الدفاع المدني بتقديم خدمات من انعاش رئوي للمصابين نتيجة استنشاق نواتج الحريق بالتزامن مع إيقاف توسع الحريق ومنع امتداد النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وطلبت المديرية، "استدعاء خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر بعد فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".