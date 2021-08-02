ضبط مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في البصرة

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادر منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط (16) حاوية معدة للتهريب".وأشارت إلى أنه "من خلال الكشف على الحاويات المضبوطة تبين أنها تحتوي على مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك البشري, ومواد خطرة كيمائية ومخالفه لشروط وضوابط الاستيراد كونها ممنوعه وتؤثر على صحه المواطنين ".وبينت الهيئة، أنه "تم تشكيل لجنة من الدوائر ذات العلاقة وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك واحالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".